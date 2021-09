ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'ÜN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'ÜN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay 19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındaki Ö. G. ve A.M. ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklandı. Oğlu Halil İbrahim Genç (24) ise silahla vurularak öldürüldü. Sezer Öztürk ve beraberindekiler Almanya kayıtlı BIOD2828 plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak O.D.'nin Ağustos ayında Almanya'ya gittiği belirlendi.

Olaya karışan Sezer Öztürk ile yanındaki Ö. G. ve A.M. olay yerinden lüks araç ile kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerden A.M. teslim oldu. A.M. 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

SEZER ÖZTÜRK'E YAKALAMA EMRİ

Şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.'nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Öztürk hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Kavgada ölen 2 çocuk babası Halil İbrahim Genç'in Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Öte yandan olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.