Son Dakika Haberleri: Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti
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Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

19 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand vefat etti.

Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe, Birand'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaştıkları taziye mesajları şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu:

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand, 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe:

"10 yıl boyunca Çubuklu'yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Şükrü Birand, Spor
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