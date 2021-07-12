Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli rotasyonunda kullanmak için Sergen Yalçın'ın talimatıyla Mehmet Topal'la anlaşmaya vardı. Serbest statüde olan deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BENİM HAKKIM SONUNA KADAR HELAL OLSUN"

Bir dönem Beşiktaş'la anlaşan Yalçın Ayhan, siyah-beyazlı taraftarların tepkisi sonrası yönetimin aldığı kararla takımdan gönderilmişti . Bu olaya göndermede bulunan eski futbolcu Ayhan yaptığı paylaşımda, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın. Lütfen! Benim hakkım sonuna kadar helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara. Sadece bazı kişilere kırgınım" ifadelerini kullandı.