Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi' - Son Dakika

Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'

26.10.2020 09:51

- Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi' Bu makine hem kalecileri hem de oyuncuları terletecek Bir dönem Manisaspor'da forma giyen 'Pedro Hüseyin' lakaplı Hüseyin Korkmaz'ın oğluyla birlikte tasarladığı yerli top atma makinesi, hem kalecilerin hem de diğer oyuncuların antrenmanlarında...

- Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'

Bu makine hem kalecileri hem de oyuncuları terletecek

MANİSA - Bir dönem Manisaspor'da forma giyen 'Pedro Hüseyin' lakaplı Hüseyin Korkmaz'ın oğluyla birlikte tasarladığı yerli top atma makinesi, hem kalecilerin hem de diğer oyuncuların antrenmanlarında büyük kolaylık sağlıyor.

Manisaspor'da 1983-1986 yılları arasında forma giyen 62 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, elektrik mühendisi oğlu İlkin Korkmaz ile birlikte top atma makinesi tasarlardı. İlk kez 2017 yılında prototipini ortaya çıkardıkları makineyi geliştiren Korkmaz, makinenin maksimum 140 metreye kadar top fırlatma özelliği olduğunu belirterek; şut, orta, korner, aut ve falsolu atışların kolaylıkla yapılabildiğini söyledi. Makineyi yapma fikrini anlatan Korkmaz, "Yıllarca Manisaspor'da futbol oynadım, santrfordum. 40 yaşına kadar futbolu bırakmadım. Eskiden gol atıyorduk şimdi gol atamayınca bu makineyi yaptım. Bir arkadaşımla konuşurken bu proje aklıma geldi. Biraz sağdan soldan araştırma yaptım. Basitleri vardı, biz üzerine koyup geliştirdik. Sağ olsun oğlum elektrik işlerinden çok iyi anladığı için onun da yardımını aldım. Bu şekilde yola çıktık. Seri halde istediğiniz saniye aralığında topu atabiliyor. 4 köşeye sensörler sayesinde kendi kendine dönerek atış yapabiliyor. Manuel olarak da makinenin karşısına geçerek çalıştırabiliyorsunuz. Makine 20 tane top alıyor. Falsolu vuruşlarla orta da yapabilirsiniz. Sadece kaleci olarak düşünmeyin, orta yaparak defansı, forveti de çalıştırabilirsiniz. Çok yönlü bir makine. Bu makine tamamen yerli. Bu makineye yakın bir ürün var o da Çin menşeili, ancak o da bizimki gibi sensörlü değil, krank ile çalışıyor. Makine kendi kendine atıyor. Bizim bildiğimiz başka da yok" dedi.

"Makine işimizi oldukça kolaylaştırdı

Makineyi antrenmanlarda sürekli kullanan Manisaspor İdari Altyapı Direktörü Ali Berber, "Tamamen tasarımı, üretimi Hüseyin ağabeyimize ait olan yerli bir ürün. Özellikle kalecilere cepheden vuruşlarda, yan toplarda istediğimiz noktaya seri atışlar yapabiliyoruz. Tabi sadece kalecileri değil, gerektiğinde defans oyuncularımızın pozisyon bilgilerinde ya da bek oyuncularımızın kenar ortalara verdiği tepkilere dair tüm futbolcularımızın çalıştığı güzel bir makine. Haftada bir iki antrenman yapıyoruz. Makine, yağmur ve çamur gibi her türlü hava koşullarında çalışabiliyor. Gayet kolay bir şarj özelliği var. Akülerin tamamı dolduğunda yaklaşık 2 saatlik bir antrenman çıkarabiliyoruz. Hiçbir antrenör defalarca aynı noktaya ya da istediği noktaya topu atamayabiliyor. Herkesin belirli bir gücü var. Bu yüzden bu makine işimizi oldukça kolaylaştırdı" diye konuştu.

Manisaspor'un altyapı kalecilerinden Mehmet Caner Ersoy ise, "Hüseyin ağabeyin yaptığı makineyi daha önceden de test etmiştim. Makine çok iyi. Kalecilerin kendi gelişimini oldukça yukarıya çıkarabilecek bir makine. Bence diğer kulüpler de oyuncularının gelişimi açısından bu makineyi kullanmalı" şeklinde konuştu.

Makineyi ilk defa test ettiğini ifade eden bir diğer kaleci Muhammet Eren Yılmaz da özellikle kalecilerin gelişiminde çok olumlu katkılar sunabileceğini vurguladı.

Top atma makinesinin özelliklerini görmek için antrenmanı izleyen Karaköyspor Kulüp Başkanı Osman Yıldırım da makineyi detaylı inceledi. Yıldırım, "Bu makinenin tüm kulüplerde ya da en azından ciddi olarak hedefleri olan kulüplerde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Gerek yazılımı ve diğer fonksiyonları bakımından çok detaylı yapılmış bir makine. Bu anlamda kendilerini takdir ediyorum. Makineyi ilk defa gördüm. İlk söylediğinde kulübüme almayı düşünmüyordum ama gördükten sonra finansal boyutlarını değerlendirip bu makineyi almak istiyoruz. Yerli ve milli olan bu makineyi alarak, diğer kulüplere de örnek olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'
Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi'

Hüseyin Korkmaz, Manisaspor, Futbol, Makine, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eski futbolcudan yerli 'top atma makinesi' - Son Dakika Spor

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