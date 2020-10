Eski futbolcular Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi iki takımı DHA'ya değerlendirdi

Saffet Akbaş: Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu

"Ali Koç ve yönetimini tebrik ederim"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde iki takımın eski futbolcuları takımların bu sezonki performanslarını ve kritik mücadeleyi değerlendirdiler. AKBAŞ: FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR KADRO KURDUFenerbahçe'nin çok iyi transferler yaparak lige iyi başladığını belirten Saffet Akbaş, "Fenerbahçe sezona transferlerle başladı. Çok da iyi bir kadro kurdu. Her mevkide birbirleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurdular. Bu nedenle Ali Koç ve yönetimini tebrik ederim. Fenerbahçe önde baskıyla başlayan ve rakibi hataya zorlayan, pozisyon bulamadığında da uzaktan şutlarla gol arayan, dimdik coşkulu, her iki yönünü de oynayan, duran toplarda varyasyonlar deneyen bir takım görüntüsünde. Trabzonspor kadrosundan 3 önemli oyuncusunu kaybetti. Sörloth, Sosa ve Novak ayrıldı. Sakatlıklar, gidenlerle birlikte takımın büyük bir çoğunluğu yeni. Taraftarlar da geçen sezonki performansı bekliyor. Trabzonspor henüz o seviyede bir takım değil. Geçen sezonki havasını bulmak biraz zaman alacak. Bu haftaki maçta Fenerbahçe favori. Trabzonspor kısa paslarla çıkmaya çalışırsa Fenerbahçe erken bir gol bulur. Bu maçı çok isteyen kazanır. İki takıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.ŞENTÜRK: FENERBAHÇE, ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NDAKİ MAÇLARDA ÖNE ÇIKARFenerbahçe'nin eski futbolcularından Kemalettin Şentürk de, Trabzonspor maçlarının zor geçtiğini söylerken, "Fenerbahçe harcama limitlerinin problemi olduğu bir dönemde çok iyi transferler yaptı. Böyle bir dönemde bir kulüp ya yaşlı oyuncuları ya da çok genç oyuncuları kadrosuna katabilir. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de şampiyonluğu mücadele için tecrübeli oyunları seçmesi avantajlı bir süreci de beraberinde getirdi. Fenerbahçe-Trabzonspor maçları her zaman zor olmuş, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçlarda da Fenerbahçe öne çıkmıştır. Bu bizim dönemimizde de böyleydi. Çok iyi bir maç olmasını diliyorum. Pandemi döneminde de seyircilere iyi bir maç seyrettirmelerini diliyorum" diye konuştu.SOYAK: TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE YENİDEN LİGE DÖNERTrabzonspor ile 5 şampiyonluk yaşayan efsane futbolculardan Tuncay Soyak, "Trabzonspor sezona iyi başlayamadı, bunun en büyük nedenlerin birisi de sezon bittiğinde sezon planlamasının olmaması. Lig bittiğinde gidecek oyuncular ve transfer edilecek oyuncular belirlenir. Trabzonspor bunu yapamadığı için lige iyi başlayamadı. Yapılan 5 transfer de 5 haftalık süreçte yeterli görünmedi. Sörloth'un gidişi sonrası yeri doldu mu o da muallakta kalır. Planlanmanın olmaması, yanlış transfer politikası... Gidecek oyuncular zaten belliydi. Geride kalan 5 haftada tatmin edici tek oyun Gaziantep FK maçı görünebilir. Yeni Malatyaspor maçı kazanılmasına rağmen tatmin etmedi. O nedenle Fenerbahçe maçı için umutlu değilim. Fenerbahçe bizden iyi durumda. Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Trabzonspor'un kendisine gelmesi için Fenerbahçe maçı bir şans olabilir. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerse yeniden lige döner ve şampiyonluğa oynayabilir ama bu vaziyette Fenerbahçe'yi yenmesi çok zor" dedi. UZUN: FENERBAHÇE MAÇINDAN ALINACAK 3 PUANLA TRABZONSPOR ÇIKIŞA GEÇER

Trabzonspor'un eski futbolcusu Semavi Uzun da, takımda yeni oyuncuların olmasına rağmen iyi bir takım kurulduğuna vurgu yaparken, "Lige çok iyi başlayamadık ama Trabzonspor her zaman şampiyonluk potası içinde olmak zorundadır. En kısa zamanda Trabzonspor o potada yer alacaktır. Yarın da Trabzonspor için çok önemli bir müsabaka oynanacak. Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe maçından alınacak 3 puanla takımın çıkış yapacağına inanıyorum. Takımda şu anda birbirini tanımayan isimler var ancak bu tanıma işi olacaktır. Alınacak 1-2 galibiyetle bunun ardının geleceğine inanıyorum. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Yarınki maçta Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Benim de profesyonel olarak ilk maçı n 1992 yılında Trabzonspor- Fenerbahçe maçıydı. İnşallah yarın da iyi bir galibiyetle bu işe nokrayı koyarız" açıklamasında bulundu.