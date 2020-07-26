Eski futbolcular "kurban bağışı" için sahaya çıktı

Aralarında eski futbolcular Yılmaz Özlem ve İlhan Şahin'in yanı sıra Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ile gönüllüler, Türk Kızılay'ın kurban bağışına destek için halı saha maçında mücadele etti.

İzmir'in Bornova ilçesindeki tesiste gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, önceki yıllarda olduğu gibi hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye'nin yanı sıra ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Bugün de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini aktaran Baykalmış, "Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş dostlarla beraber bir farkındalık için bir aradayız. Dostluk maçı yaptık. Gerek onların kurban bağışlarını gerekse de bu sayede milletimize mesaj vermek adına bir araya geldik. Umarız bereketli geçer." dedi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmaların önemine değinen Papatya, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Talat Papatya'nın kaptanlığını yaptığın takımın Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış kaptanlığını yaptığı ekibi 6-5 yendiği karşılaşmanın sonunda katılımcılara plaket verildi.