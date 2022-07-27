Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar

Çankırı'da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için Türk ve Rumen eski futbolculardan oluşan şöhretler karması karşılaşacak.

Vali Vekili Şahin Bayhan, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ömer Alp Kader için yardım kampanyası düzenlendiğini hatırlattı. Bugüne kadar Vali Abdullah Ayaz'ın önderliğinde birçok yardım kampanyasının yapıldığını hatırlatan Bayhan, "Valiliğimiz önderliğinde, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Ömer Alp yaşasın diye Türkiye- Romanya şöhretler futbol karşılaşması düzenlenecek." dedi.

Karşılaşmanın 30 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da yapılacağına dikkati çeken Bayhan, müsabaka için 10 bin bilet basıldığını, bugüne kadar 6 bin biletin satıldığını, gelirin tümünün Ömer Alp için harcanacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Romanya takımının isim listesinin henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, "Takımımız Fatih Şimşek, Battal Çelik, Murat Ali Aras, Müjdat Şimşek, Uğur Kütük, Atilla Pank, Mehmet Silahsız, Ercan Taş, Abdulkadir Canlı, Şeref Yılmaz, Selçuk Kaplan, Tarık Küçük, Süleyman Köse, Ümit Tütünci, Bülent Göresim, Celil Sağır, Mehmet Nas, Oral Küçükoral, Fatih Akyel, Alpay Özalan, Cihat Öztürk, Sabri Arslan'dan oluşuyor. Teknik direktör Hamza Aygün, yardımcı antrenör de Selahattin Mutlu. Bunun dışında katılacak şöhretlerimiz de var." diye konuştu.

Koordinatör Talip Dönmez de müsabaka hakkında bilgi verdi.