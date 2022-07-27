Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar

27.07.2022 12:39
Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar

Çankırı'da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için Türk ve Rumen eski futbolculardan oluşan şöhretler karması karşılaşacak.

Çankırı'da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için Türk ve Rumen eski futbolculardan oluşan şöhretler karması karşılaşacak.

Vali Vekili Şahin Bayhan, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ömer Alp Kader için yardım kampanyası düzenlendiğini hatırlattı. Bugüne kadar Vali Abdullah Ayaz'ın önderliğinde birçok yardım kampanyasının yapıldığını hatırlatan Bayhan, "Valiliğimiz önderliğinde, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Ömer Alp yaşasın diye Türkiye- Romanya şöhretler futbol karşılaşması düzenlenecek." dedi.

Karşılaşmanın 30 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da yapılacağına dikkati çeken Bayhan, müsabaka için 10 bin bilet basıldığını, bugüne kadar 6 bin biletin satıldığını, gelirin tümünün Ömer Alp için harcanacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Romanya takımının isim listesinin henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, "Takımımız Fatih Şimşek, Battal Çelik, Murat Ali Aras, Müjdat Şimşek, Uğur Kütük, Atilla Pank, Mehmet Silahsız, Ercan Taş, Abdulkadir Canlı, Şeref Yılmaz, Selçuk Kaplan, Tarık Küçük, Süleyman Köse, Ümit Tütünci, Bülent Göresim, Celil Sağır, Mehmet Nas, Oral Küçükoral, Fatih Akyel, Alpay Özalan, Cihat Öztürk, Sabri Arslan'dan oluşuyor. Teknik direktör Hamza Aygün, yardımcı antrenör de Selahattin Mutlu. Bunun dışında katılacak şöhretlerimiz de var." diye konuştu.

Koordinatör Talip Dönmez de müsabaka hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı
Kaynak: AA

Ömer Alp, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eski futbolcular, SMA hastası bebek yararına sahaya çıkacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement