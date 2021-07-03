Eski futbolcuların isimleri Mudanya'daki spor tesislerinde yaşatılacak - Son Dakika

Mudanya Belediye Meclisi kararıyla ilçedeki iki spor tesisine merhum futbolcular Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın isimleri verildi.

Mudanya Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan oturumu Hayri Türkyılmaz başkanlığında gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunca değerlendiren rapora göre iki spor tesisine isim verilmesi görüşüldü.

Daha sonra Meclis kararıyla, 2011 yılında vefat eden Bursaspor'un efsane teknik direktörü Nejat Biyediç'in ismi Yörükyenicesi Mahallesi'ndeki spor tesisine, Mudanyaspor'un 3. Lig'e çıktığı yıllarda top koşturan ve geçen yıl vefat eden Sedat Portakal'ın adı ise Halitpaşa Mahallesi'ndeki spor tesisine verildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, adını kulüp tarihlerine yazdırmış efsaneleri yeni nesillere aktarmak ve tanıtmak için alınan kararın hayırlı olmasını diledi.