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Eski futbolcularına borçlarını ödeyen Denizlispor, Muhammed Gönülaçar transferini açıkladı - Son Dakika

Eski futbolcularına borçlarını ödeyen Denizlispor, Muhammed Gönülaçar transferini açıkladı

16.08.2021 17:28
Eski futbolcularına borçlarını ödeyen Denizlispor, Muhammed Gönülaçar transferini açıkladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncularına olan borçlarını ödedikten sonra orta saha oyuncusu Tuzlaspor'dan Muhammed Gönülaçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncularına olan borçlarını ödedikten sonra orta saha oyuncusu Tuzlaspor'dan Muhammed Gönülaçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu görevi her türlü zorluğu bilerek aldıklarını söyledi.

Geçmiş dönemde olan borçları ödediklerini kaydeden Uz, şöyle konuştu:

"Bugün transfer yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Evet zor bir süreç oldu. Bu süreçte bize futbolcu arkadaşlarımdan indirim istediklerimiz oldu, indirim yapmayanlar oldu. İndirim yapan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla bizim hiçbir futbolcuya borcunuz kalmadı. Tabii ki bu süreç bizim paraları yatırmamıza rağmen federasyonla olan sürecimiz var. Bu süreç belki iki gün, belki üç gün sürebilir ama o da kalkmıştır. Yazıları yazıldı hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum, olmayacak da Allah'ın izniyle."

Uz, Muhammet Gönülaçar'la 2+1 sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Elinden gelen bütün yardımı göstererek ilk transferimiz olarak karşınıza çıkarmış bulunmaktayız, kendisini tebrik ederim." dedi.

Geldiklerinde 7 milyon lira olarak bahsedilen borcun 13 milyona çıktığını ve bu borcu kapattıklarını belirten Uz, şöyle konuştu:

"Ayın 20'sine kadar transferleri bitirmemiz gerekiyor. Eğer bitiremezsek tekrar transferi yasağı gelecek. Bu süre içerisinde bahsettiğimiz futbolcuları almak zorundayız. Bu yasağın rakamını şu anda söyleyemem bunun adı 5 milyon da olabilir 50 milyon da olabilir. Hedefimiz ayın 20'sine kadar transferleri bitirmek. Hata yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin fikrine açığız. Alternatif üç hoca ile görüşme yaptık. Bütçemiz belli, verecek olduğumuz paralar belli, bunların dışına çıkamayız."

Yeşil-siyahlıların 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Muhammed Gönülaçar da Denizlispor forması ve Denizli kenti için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Denizlispor'u hak ettiği en iyi yere taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Eski futbolcularına borçlarını ödeyen Denizlispor, Muhammed Gönülaçar transferini açıkladı

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Mehmet Uz, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski futbolcularına borçlarını ödeyen Denizlispor, Muhammed Gönülaçar transferini açıkladı - Son Dakika Spor


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