Eski futbolcusu Duric'in borcunu ödeyen Karşıyaka, FIFA'daki uyuşmazlık dosyalarını kapattı - Son Dakika

Eski futbolcusu Duric'in borcunu ödeyen Karşıyaka, FIFA'daki uyuşmazlık dosyalarını kapattı

08.01.2021 10:41
Eski futbolcusu Duric'in borcunu ödeyen Karşıyaka, FIFA'daki uyuşmazlık dosyalarını kapattı, System.String[]

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, TFF 1. Lig'de yer aldığı 2015-2016 sezonunda takımda yer alan Igor Duric'in borcunu ödeyerek, FIFA'daki tüm uyuşmazlık dosyalarını kapattı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, TFF 1. Lig'de yer aldığı 2015-2016 sezonunda takımda yer alan Igor Duric'in borcunu ödeyerek, FIFA'daki tüm uyuşmazlık dosyalarını kapattı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Igor Duric'in faizleriyle 180 bin avroyu bulan alacağının kalan kısmının ödendiği belirtildi.

Kulübün FIFA ile olan tüm uyuşmazlıkları ortadan kaldırdığı ve yıllardır gündeme gelen puan silme cezası olasılığının ortadan kalktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurulda camiaya verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Igor Duric'in de borcunu ödediklerini belirten Büyükkarcı, "Artık FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz bugün itibarıyla kalmadı. Daha önce puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler yaşayan kulübümüz, bundan böyle bu tip bir tehditle karşılaşmayacak. Camiamıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski futbolcusu Duric'in borcunu ödeyen Karşıyaka, FIFA'daki uyuşmazlık dosyalarını kapattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Av yasağının ardından tezgahlardaki hamsilerin boyları denetlenmeye başlandı Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi "Polisim" diyerek iki kadını taciz eden şahıs hapis cezası aldı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı         
09:43
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı         
08:22
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 10:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski futbolcusu Duric'in borcunu ödeyen Karşıyaka, FIFA'daki uyuşmazlık dosyalarını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei