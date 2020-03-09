Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten "şampiyonluk" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten 'şampiyonluk' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten "şampiyonluk" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın oyun anlayışını üst seviyeye çıkardığını ve sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını bildirdi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın oyun anlayışını üst seviyeye çıkardığını ve sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını bildirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programına katılmak üzere geldiği Antalya'ya gelen Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunun çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in önemli bir teknik adam olduğuna değinen Özbek, "Camia peş peşe üçüncü şampiyonluğu hak ediyor. Oyun anlayışı çok üst seviyeye geldi. Galatasaray kazanmaya devam edecektir. Bence 2020 yılında şampiyon yine Galatasaray, çünkü 'Mayıslar bizimdir' diye sloganımız var. Şampiyonun Galatasaray olacağından eminim." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiçbir dezavantajının olmadığını savundu.

Aksine rakiplerine göre birçok avantajının bulunduğunu vurgulayan Özbek, iyi bir kadro ve iyi bir hocayı destekleyen yönetim sayesinde şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"Yarış üç takım arasında geçiyor"

Dursun Özbek, ligde Trabzonspor'un iyi bir çıkış yakaladığını, Medipol Başakşehir'in de standart takipçiliğini devam ettirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Yarış şu anda üç takım arasında geçiyor. Sivasspor da var ama büyük bir avantajını kaybetti. Bayağı büyük bir puan farkı vardı. Son maçlarda bunu kaybetti. Türkiye'de sporu takip edenler için nisan ayının ikinci, üçüncü haftasından itibaren şampiyonun kim olacağı daha net bir şekilde belli olur ama benim için şimdiden belli, Galatasaray şampiyon olacak."

Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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