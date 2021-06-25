Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi

Sosyetik güzel Seda Parseker ile Steven Nzonzi dünya evine Seda Parseker ile hayatını birleştiren eski Galatasaraylı Nzonzi'nin nikah fotoğrafları sızdırıldı.

HABERİN YAYILMASINI İSTEMEDİLER

Snob Magazin'in haberine göre, Seda Parseker ve Nzonzi sessiz bir şekilde Fransa'da düzenlenen nikah masasına oturdu ve nikaha sadece özel davetliler katılabildi. Fakat nikahta çekilen bir görüntü ortaya çıktı. Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta Steven Nzonzi ve Seda Parseker'in hiç fotoğraf paylaşmadığı ortaya çıktı. Haberin yayılmamasını isteyen çift poz vermekten çekindiği iddia edildi.

BALOTELLİ İDDİASI

Seda Parseker'in adı daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futbolcularla anılmıştı.