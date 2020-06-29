Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı

Galatasaray'da efsane haline geldikten sonra Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giyen ve futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile birçok sektörde şansını deniyor. Sabri, son olarak Bebek'te gözlük mağazası açtı.

Geçtiğimiz akşam Bebek'te bulunan Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, eski Galatasaraylı futbolcunun mağazasına uğradı ve 5 bin lira değerinde güneş gözlüğü satın aldı.

Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu

GALATASARAY İLE 15 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Sabri Sarıoğlu, 2003 yılında A takıma yükseldiği sarı kırmızılı kulüple 6 lig, 5 Türkiye Süper Kupası ve 4 Türkiye Kupası olmak üzere 15 kupa sevinci yaşadı. Sarıoğlu, 2018 yılında Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.