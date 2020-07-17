Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor - Son Dakika

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor

Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey, bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldızın futbola dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder futbola dönmek istiyor.

Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar

Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey, "Wesley kilo vermek ve yeniden birşeyler ile meşgul olmak istiyor. Bir süredir futboldan uzak. Sahalara dönmenin nasıl bir his olduğunu yeniden tatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Sneijder, ilk olarak amatör ligde bulunan DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmanlara çıkacak. Hollandalı yıldızın hedefi formunu bulduktan sonra, doğduğu şehrin takımı, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Utrecht formasını giymek.

GALATASARAY'DA 8 KUPA KAZANDI

Wesley Sneijder, Inter ile Şampiyonlar ligi ve Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray kariyerinde ise 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 kez de Türkiye Süper Kupasını kaldırdı.

Sneijder, kariyerinde 573 maçta 152 gol atıp 143 asiste imza attı.

Wesley Sneijder, Galatasaray, Kilo Vermek, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:55 

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:18 Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
16:18
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:10:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]