Eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da
1 saat önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Yiğit İsmail Gökoğlan'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak
Kömürspor, bir dönem Galatasaray
forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Yiğit İsmail Gökoğlan
'ı transfer etti.
Zonguldak Kömürspor, teknik patron Serkan
Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde Keçiörengücü'nün stoperi Hakan Çevik
'in ardından Fethiyespor
'un 30 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit İsmail Gökoğlan'ı da renklerine bağladı. Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'un 100. Yıl Bakacakkadı
'daki kampına katıldı.
2012 sezonunda Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyerinde Manisasspor, Orduspor
, Kayseri Erciyesspor
, Akhisarspor, Balıkesirspor
, Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor gibi takımlar da bulunuyor. - ZONGULDAK
Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi