Son Dakika Haberleri: Eski Gana Devlet Başkanı'ndan Nijerya'ya sınırların açılması çağrısı
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Eski Gana Devlet Başkanı'ndan Nijerya'ya sınırların açılması çağrısı

7 saat önce

Eski Gana Devlet Başkanı John Mahama, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'ya ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle ağustosta kapattığı Benin sınırındaki Seme ve Idiroko sınır kapılarını yeniden açma çağrısında bulundu.

Eski Gana Devlet Başkanı'ndan Nijerya'ya sınırların açılması çağrısı, System.String[]

Eski Gana Devlet Başkanı John Mahama, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'ya ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle ağustosta kapattığı Benin sınırındaki Seme ve Idiroko sınır kapılarını yeniden açma çağrısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Mahama, sınır kapılarının kapanması nedeniyle bölgedeki ekonomik hareketliliğin azaldığına dikkati çekerek, "Nijerya ve komşu ülkeler arasında kurulması planlanan ortak sınır gücü anlaşmasının imzalanmasıyla bölgedeki ticari hareketliliğin canlanması için Nijerya'ya çağrı yapıyorum." dedi.

Nijerya hükümetinin 22 Ağustos'ta aniden sınırlarını kapattığını hatırlatan Mahama, "Bu kapama kararı küçük ve orta ölçekteki iş adamlarının ticari faaliyetlerini olumsuz etkiledi." dedi.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın güvenlik ve mali gerekçelerle tüm sınırlarını ticari malların geçişine kapatması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkeler arasında krize neden olmuştu.

Karara tepki gösteren ECOWAS üyesi bazı ülkeler, Nijerya mallarının ülkelerine girişlerini yasaklarken, Gana Nijeryalılara ait yüzlerce iş yerini kapatmıştı.

Nijerya, Afrika, Benin, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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