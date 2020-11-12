Eski Gana Devlet Başkanı Rawlings hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Gana Devlet Başkanı Jerry John Rawlings yaşamını yitirdi.

Rawlings'in aile yakınları tarafından yapılan açıklamada, 73 yaşındaki eski Devlet Başkanının iki ay önce annesini kaybettiği ve kendisinin de birkaç haftadır başkent Akra'daki Korle Bu Eğitim Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Rawlings'in tedavi gördüğü Kardiyotorasik Merkezi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Annesi Ganalı ve babası İskoçyalı olan Rawlings, 1947 yılında dünyaya geldi.

Rawlings, 1969'da Gana Hava Kuvvetleri'nde eğitimini tamamladı ve 1979'da darbeyle iktidara geldi.

Darbenin ardından ülkeyi 13 yıl yöneten Rawlings, 1992'de Ulusal Demokratik Kongre'yi (NDC) kurdu ve Dördüncü Cumhuriyet'in ilk başkanı oldu.

Rawlings, 1996'da ikinci kez seçilerek ülkeyi 4 yıl daha yönetti.

Rawlings, anayasal kısıtlama nedeniyle 2 dönem görev yaptıktan sonra 2000'de Başkan Yardımcısı John Atta Mills'in başkan adayı olmasına izin verdi.

Rawlings, sömürgeciliğe karşı verdiği mücadele nedeniyle hala halk tarafından takdir görmüştü.