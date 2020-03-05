Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı - Son Dakika Spor

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı

21 dakika önce

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı.

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı, System.String[]

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzlukla suçlandı.

Başkent Akra'daki yüksek mahkeme, Nyantakyi'yi başkanlık yaptığı dönemde rüşvet, yolsuzluk ve dolandırıcılık komplosunda yer almakla suçladı.

Nyantakyi, suçlamaları reddederken, mahkeme 25 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar Nyantakyi'nin tutuksuz yargılanmak üzere 186 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Geçen haziran ayında yayımlanan bir videoda Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

Rüşvet aldığını kabul etmesinin ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevinden istifa eden Nyantakyi, FIFA'dan spordan ömür boyu men edilmişti.

Futbol Federasyonu, Futbol, Gana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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