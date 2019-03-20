Son Dakika Haberleri: Eski Garaj'da Araç Parklanması Başladı

Eski Garaj'da Araç Parklanması Başladı

10 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Garaj alanında çalışmaları başlatılan bin 500 araçlık otopark düzenlemesinde sona yaklaşılırken bir yandan da araç parkları start aldı.

Eski Garaj'da Araç Parklanması Başladı, System.String[]

Vatandaşlar, araçlarını 24 saat ücretsiz olarak park edebilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehrin otopark ihtiyacına cevap vermek amacıyla alanın açık otopark ve pazaryeri olması için çalışma başlattığı Eski Garaj'da, Manisalılar tamamlanan noktaları kullanmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, bin 500 araçlık otopark alanında incelemelerde bulundu. Vatandaşların otopark alanını 24 saat ücretsiz olarak kullandıklarını belirten Güzgülü, araç sirkülasyonun sağlanması için 24 saatten sonra ücretlendirmenin başladığını belirtti.

Çalışmalar Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Eski Garaj alanında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, hizmete açılan ve parklanma işaretlerinin olduğu alanda araçlarını park ederken diğer yandan da çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağı ve Eski Garaj alanının tam kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: Bültenler

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