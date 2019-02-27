Son Dakika Haberleri: Eski Garaja Yağmur Suyu Hattı

Eski Garaja Yağmur Suyu Hattı

1 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştiriyor.

Eski Garaja Yağmur Suyu Hattı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, eski garajın 1000 araçlık ücretsiz otopark ve pazaryeri olarak hizmet verecek olmasının kararlaştırılmasının ardından 600 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Eski garajın Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi tarafından 1000 araçlık ücretsiz otopark ve pazaryeri olarak kullanılmasının kararlaştırılmasının ardından garaj içerisinde 600 metrelik yağmur suyu hattı imalatına başlandı. Yağışlı havalarda eski garaj içerisinde yağmur sularının birikmemesi için yapılan çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak. Hat çalışmalarının ardından ızgara işlerine geçilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

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