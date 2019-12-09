Son Dakika Haberleri: Eski garajda açık oto pazarı kurulacak
Son Dakika Güncel Eski garajda açık oto pazarı kurulacak - Son Dakika

Eski garajda açık oto pazarı kurulacak

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, eski garajda Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında oto pazarı kurulacağı belirtildi.

Eski garajda açık oto pazarı kurulacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, eski garajda Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında oto pazarı kurulacağı belirtildi.


MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, "500 araç kapasiteli Manisa Eski Garaj Açık Oto pazarı, Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İlk haftalarda otomobil ve ticari araçlardan giriş ücreti alınmayacak olup, ileriki haftalarda sembolik bir ücret alınacaktır. Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilecektir" denildi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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