ESKİ GAZETECİ ERSİN KALKAN'A 15 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

ESKİ GAZETECİ ERSİN KALKAN'A 15 YIL HAPİS CEZASI

09.04.2021 13:57
ESKİ GAZETECİ ERSİN KALKAN'A 15 YIL HAPİS CEZASI, System.String[]

FATİH'te aralarında husumet bulunan Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski gazeteci Ersin Kalkan, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FATİH'te aralarında husumet bulunan Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski gazeteci Ersin Kalkan, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Kalkan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler Selahattin Çümen ve Fatih Çümen de duruşmada hazır bulundu.

"OLAYIN KASTEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Mütalaaya karşı sözleri sorulan şikayetçiler Selahattin Çümen ve Fatih Çümen, "Olayın kasten olduğunu düşünüyoruz. Kasten öldürmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"SADECE CANIMI KORUDUM""Haksız tahrik altında adam öldürmek" suçundan cezalandırılması istenen sanık Ersin Kalkan, "Kasten adam öldürme suçunu reddediyorum. Tanıklar dinlenmesine rağmen sanki hiç tanık dinlenmemiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi ilk iddianamedeki hususlar öne sürülmüştür. Berattin Çümen, herkesin önünde bana saldırdı. 20 yıl boyunca bana saldırdı. Ben kasten adam öldürecek biri değilim. Dünyanın her yerinde gazetecilik yaptım. Öldürme karşıtı bir insanım. Hümanist bir insanım. Akademisyenim. Öğrencilerime kadın, hayvan ve insan hakları doğrultusunda dersler verdim. Benden bir katil çıkmaz. Sadece canımı korudum. Tanıklardan biri boğazımı sıkıldığını söyledi. Canımı kurtarmak için bir hamle yaptım. Hareket halindeyken ve geçmişin yarattığı post travmayla bu olay gerçekleşti. Bunların hepsinin dikkate alınmasına ve adil bir karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Kalkan'ın avukatları da meşru müdafaa kapsamında sanık hakkında beraat verilmesi ya da lehe hükümlerin uygulanmasını talep ettiler.

15 YIL HAPİS CEZASIMahkeme, sanık Ersin Kalkan'a "Kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Maktülün hakaret edip tokat atması nedeniyle suçun "haksız tahrik altında işlendiğine" kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıl hapse indirdi. Aldığı cezanın geleceği üzerindeki etkilerini de değerlendirerek takdiri indirim yapan heyet, sanık Ersin Kalkan'ı hakkında netice olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Kalkan ile Berattin Çümen arasında eskiye dayalı husumet olduğu belirtiliyordu. Olayın gerçekleştiği 14 Nisan 2020 tarihinde karşılaştıkları, Berattin Çümen'in şüpheli Ersin Kalkan'ın arkasından yaklaştığı ve üzerine hamle yaparak Kalkan'ın yüzüne tokat attığı ve hakaret ettiği öne sürülüyordu. İkili arasında tartışma yaşandığı çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılmaya çalışıldığı sırada şüpheli Ersin Kalkan'ın yanında bulunan bıçağı Berattin Çümen'in boğazına sapladığı, hastaneye kaldırılan Berattin Çümen'in hayatını kaybettiği anlatılıyordu. Şüpheli Ersin Kalkan savunmasında hayatını kaybeden Berattin Çümen'in, kendisine iki kere yumruk attığını ve hakaret ettiğini belirterek "Mahalledeki gençlerden Umut isimli şahıs bizi ayırdı. Ölen şahıs, Umut'u yere fırlattı. Kaçtığım esnada maktul yakama yapıştı. Boğazımı sıktı. Ben de can havliyle nefessiz kalınca ellerini çözmeye çalıştım. Başaramadım. Cebimdeki çakıyı Çümen'in boğazımdaki eline doğru saplamaya çalıştım. Ansızın elini kaldırınca o boşluktan boğazına denk geldi" demişti.

İstanbul, Bilişim, Hakaret, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ GAZETECİ ERSİN KALKAN'A 15 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika


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