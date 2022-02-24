ESKİ GAZETECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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ESKİ GAZETECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

24.02.2022 11:01

Burdur'da yalnız yaşayan eski gazeteci Salih Ziya Güraksu (76) bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

Burdur'da yalnız yaşayan eski gazeteci Salih Ziya Güraksu (76) bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

Bakıcısı, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Salih Ziya Güraksu'ya akşam üzeri yemeğini yedirip ayrıldı. Saat 20.00 sıralarında Güraksu'yu telefonla arayan bakıcısı cevap alamayınca eve geldi. Güraksu'nun lavabonun girişinde yerde hareketsiz olduğunu gören bakıcının ihbarıyla eve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Güraksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Güraksu, Burdur merkezde 1970'li yıllarda yayımlanan yerel Yeni Turan gazetesinde yöneticilik yapmıştı.

ESKİ GAZETECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ESKİ GAZETECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ESKİ GAZETECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Bahçelievler Mahallesi, Burdur, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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