Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası - Son Dakika

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası

09.11.2020 18:57
Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası, System.String[]

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Aydın Karapınar'a, "Büyükberber'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilip bilmediği" soruldu.

Karapınar, Büyükberber ile aynı dönemde Gazi Üniversitesi rektörlüğü için aday olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2011-2012'de bu yapı FETÖ olarak adlandırılmıyordu. O yüzden herkes, o gruptan olduğunu açıklayabiliyordu. Gazi Üniversitesi rektörlüğüne bir anda aday olmak mümkün değil. Üniversite tarafından tanınmak gerekiyor. Süleyman Büyükberber'in ilk altıya bile girmesi mümkün değildi. O dönemde yüzde yüz rektör olacağı düşünülen bir kişi onun lehine adaylıktan çekildi. Kendisiyle o dönemde bir kez görüştük. Bana 'Sen necisin?' dedi. Bu soruyu kaba buldum ama milliyetçi ve muhafazakar olduğumu söyledim. Ben de ona sordum. 'Ben on yıl önce bunların içindeydim. Ama artık parama bakıyorum.' dedi. Sonra seçimlerde beşinci çıkmasına rağmen kendisi rektör olarak atandı."

Karapınar, rektörlük seçimi döneminde bir hemşehrisinin kendisine ziyarette bulunduğunu ve Büyükberber'in rektör olarak atanacağını söylediğini anlatarak, bu kişinin, kendisine "Rektörlük için çok gayret göstermeye gerek yok." dediğini aktardı.

Karapınar, soru üzerine Büyükberber'in "FETÖ sohbetlerine katıldığına" ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Turgay Tekinay ise Büyükberber'in FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı konusunda hiçbir bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gazi Üniversitesi, Karapınar, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik açıklama yapıyor.         
19:10
Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi         
18:24
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz         
17:48
BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak         
17:27
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız         
16:11
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz         
15:08
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu         
14:50
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 19:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei