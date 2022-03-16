Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'in yargılanmasına devam edildi

16.03.2022 11:46
Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'in yargılanmasına devam edildi

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber ve avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Büyükberber, aramaların hastaları tarafından veya ortak hat üzerinden olduğunu söyledi. Sanığın beyanını dinleyen mahkeme, ankesör ve şirket hattı üzerinden aramaların araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Haziran tarihine erteledi.

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında daha önce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için mütalaa verilmişti. Verilen mütalaada Büyükberber'in FETÖ irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığı, görevi boyunca 95'i ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütle bağlantılı 190 kişiyi üniversitede işe başlattığı, bu durumun da tanık beyanlarıyla desteklendiği belirtilmişti. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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