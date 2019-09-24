Son Dakika Haberleri: Eski Gaziantep Başsavcısı Peker'e FETÖ'den ceza
Son Dakika Güncel Haber

Eski Gaziantep Başsavcısı Peker'e FETÖ'den ceza

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Gaziantep Başsavcısı Peker'e FETÖ'den ceza, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Peker ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Peker, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Peker, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını öne sürerek beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Peker'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu
Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Gaziantep Başsavcısı Peker'e FETÖ'den ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]