Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

15.09.2022 18:01
Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldüANKARA'da eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının 8'inci katındaki tadilat işlemleri sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

ANKARA'da eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının 8'inci katındaki tadilat işlemleri sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi'ndeki eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir süredir kullanılmayan binanın 8'inci katında tadilat işlemi sırasında başlayan yangını fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 8'inci kata ulaşıp, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Binada hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Milli halterci Dilara Narin, altın madalyasını teslim aldı Milli halterci Dilara Narin, altın madalyasını teslim aldı Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu
Kaynak: DHA

İtfaiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:07:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement