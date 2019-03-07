Son Dakika Haberleri: Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne Fetö'den 6 Yıl Hapis Cezası

Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne Fetö'den 6 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne Fetö'den 6 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Eski Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılı Mart ayında gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan eski Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, daha sonra görevinden açığa alındı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava dosyası karara bağlandı. Mahkemede iddia makamı, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde 'mütevelli' olarak görev yaptığı, örgütün il imamıyla yurt dışına seyahat ettiği, örgütün toplantılarına katıldığı, dijital materyallerde örgütsel veriler elde edildiği, örgüte para topladığı ve üzerine atılı suçların sabit olduğunu öne sürdü.

Sanık Seyit Ahmet Bağcı ise, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben Türk devletine güveniyorum, mahkemenin kararına saygılıyım" diyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyit Ahmet Bağcı, Adıyaman'da 13 yıl boyunca il müdürlüğü görevinde bulundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

Seyit Ahmet, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yakınları Öldü Sandı, Uyuyakaldığı Ortaya Çıktı KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası

İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne Fetö'den 6 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]