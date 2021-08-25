Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Nereden nereye! Bir dönem emrinde binlerce asker vardı, şimdi kaçmak için sıra bekliyor

Taliban'dan kadınlara "Evde kalın" çağrısı! Gerekçeleri de istekleri kadar ilginç

Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında hareketlilik devam ediyor. Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında ülkeden ayrılmak için bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı.

GENELKURMAY BAŞKANI DA TAHLİYE İÇİN BEKLİYOR

Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi. Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.

11 AĞUSTOS'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

İşte o anlara ilişkin kareler;