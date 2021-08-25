Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında hareketlilik devam ediyor. Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında ülkeden ayrılmak için bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı.
Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi. Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.
Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.
İşte o anlara ilişkin kareler;
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