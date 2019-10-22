Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin...
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Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi
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