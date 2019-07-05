Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: "Bütün mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi"

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesinin radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek olduğunu belirterek "Bunu ABD'nin kabul etmesi söz konusu değil. Edemez.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesinin radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek olduğunu belirterek "Bunu ABD'nin kabul etmesi söz konusu değil. Edemez. Benim kişisel görüşüm şu, 1,5 trilyon dolarlık proje söz konusu. Projede problem var. Problemli nokta radara yakalanıp, yakalanmaması noktasında toplanıyor. Bunu en iyi S-400 test eder. Dolayısıyla F-35'ler ölür." dedi.



26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin ABD ile yaşadığı S400 gerilimi ve F35 savaş uçaklarının akıbeti hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Emekli Orgeneral Başbuğ, "Hiç tartışmasız S-400 sistemi, Patriot sisteminden çok çok üstündür" ifadesini kullanarak, "Dünyadaki en etkin yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemi S-400'dürler. 600 kilometreden hedefi tespit ediyor. Uçak, balistik füze olabilir hedef. Seyir füzesi olabilir. 400 kilometreye geldiği zaman hedefi düşürüyor. S-400'ün etkisiz hale getiremediği hedef yok. S-400'lerin irtifası 30 km yüksekliğe kadar çıkabiliyor. S-400'leri, Patriot'lara göre hakim kılan batarya olarak bakarsak bir batarya kendi kendine hem hedefi tespit ediyor, hem hedefe kilitleniyor hem de imha ediyor. Sistem etkili bir sistem sinek uçmaz. S-300'ler kendi kendine hedef tespiti yapıyor hem etkisiz hale getiriyor." diye konuştu.



"S-400 sistem olarak baktığınızda dünyanın en iyi sistemi"



Başbuğ, sözlerine şöyle devam etti: "S-400'lerde hedefi vurma mesafesi 400, Patriot'larda bu rakam 150'ye düşüyor. Salt hava savunma sistemi olarak baktığımızda tartışmasız ileriye geliyor. NATO içinde bir entegre sistem. Erken ihbar sistemi bütün ülkelerin sistemlerini entegre ettiği zaman Patriot'ların hedefi 600'ün üzerinde de, her ne kadar 250 dedik, daha önce de tespit edebilir. Ama önemli olan 150'ye yaklaşıncaya kadar vuramıyorsunuz Patriot sisteminde. S-400 sistem olarak baktığımız zaman dünyanın en iyi sistemi."



"Bütün mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi"



F-35 projesinin ABD için çok büyük proje olduğunun altını çizene Başbuğ, "Şimdi Türkiye S-400'leri Rusya'dan alma kararı verdi. Bugün yarın S-400'ler Türkiye'ye gelecek. Bu andan itibaren gelmemesini düşünmek demek Türkiye devleti olarak itibarınızın çökertmek demek. Bir Türk olarak biz de bunu kabul edemeyiz, devlet bunu taahhüt etmiş, ödemişsiniz, dolayısıyla bu sistem gelecek. Aksini düşünmek olmaz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak aksini düşünemezsiniz. Artık bu olay bitmiştir. Bu gelecek. Bunun geri dönüşü yok. Sorun şurada, Amerika gözüyle bakalım. Size F-35'leri verirse, siz ilk başta F-35'lerle ilgili bilgileri biz havacılıkta buna 'elektronik iz' deriz. O uçağın bütün elektronik bilgilerini S-400'e yüklemek durumundasınız. S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesi demek, bir bakıma radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek. Bunu ABD'nin kabul etmesi söz konusu değil. Edemez. Benim kişisel görüşüm şu, 1,5 trilyon dolarlık proje söz konusu. Projede problem var. Problemli nokta radara yakalanıp, yakalanmaması noktasında toplanıyor. Bunu en iyi S-400 test eder. Dolayısıyla F-35'ler ölür." şeklinde konuştu.



"ABD'liler S-400'leri kabul ettiler ama 'aktive etmeyin' diyorlar "



Başbuğ, ABD'nin S400'leri kabul ettiğini ama aktive edilmemesini istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "S-400 hakikaten stratejik bir savunma sistemi. Size çok büyük avantaj ve üstünlük sağlıyor. Bölge hava savunma sistemini getirdiniz güneye koydunuz. Doğu Akdeniz, Suriye, Kıbrıs'ı kapatıyorsunuz. Orada kimsenin uçağı uçamaz. O bölgeyi kontrol altına alıyorsunuz. Batı'da koyun Ege'yi, Akdeniz'i kontrol altına alıyorsunuz. Size büyük bir güç veriyor. Bunlar nereye konuşlanacak? Bu soruya ben cevap veremem. Devlette ilgili makamların vereceği bir karar. İlk önce şöyle söylendi, efendim S-400'leri Türkiye alacak ama depoya koyacak diyenler oldu. İki gün evvel ABD'li Senatör S. Abraham bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. 'Tamam S-400'ler Türkiye'ye gelsin ama aktive edilmesin' dedi. Peki, biz aktive edersek tespit edilir mi, tabii edilir. Uydudan hemen tespit edilir. Amerikalılar şunu söylüyordu ilk başlarda, bu sistem Türkiye'ye geldiği an biz yaptırımları uygularız. Orada biraz yumuşama görüyoruz. Türkiye'ye gelmeyi kabul ettiler ama 'gelsin aktive etmeyin' diyorlar." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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