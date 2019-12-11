Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan "Libya mutabakatı" değerlendirmesi - Son Dakika
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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan "Libya mutabakatı" değerlendirmesi

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili, "Bu olumlu ve önemli bir adımdır.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili, "Bu olumlu ve önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Ulusal Strateji Araştırmaları Merkezi tarafından, üniversitede düzenlenen "Türk Dış Politikasının Geleceği Sempozyumu"nda konuşan Başbuğ, dış politikada dikkate alınacak ana kriterin milli menfaatler olduğunu belirtti.

Başbuğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanların büyük bir kısmının anavatandan gittiğini kaydederek, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin savunulması, güvenliklerinin sağlanması bize düşen bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta bu saatten sonra coğrafi esasa dayanan bir federasyon düşüncesinin öldüğüne inandığını anlatan Başbuğ, "Çünkü karşı tarafın, GKRY ve Yunanistan'ın planları, düşünceleri belli. Onlar Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne dönüştürmek istiyorlar. Böyle tuzaklarla dolu olan bir çözüm yolunun kabul edilmesi bence facia olur, ikinci bir Girit faciasını yaşarız ki böyle bir şey söz konusu değil, buna kimse müsaade edemez." diye konuştu.

Başbuğ, Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtırayla iki ülke arasında hakkaniyet esasına göre bir hat çizildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olumlu ve önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Birinci olarak Yunanistan'ın adalara dayalı olarak tayin ettiği kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge tezini bozmaktadır. Esas önemli olan ise Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı (East-Med) projesi var. Deniz altından yapılacak ve Akdeniz'den gelerek Girit üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ulaştıracak. Bu bir noktada Türkiye'nin bypass edilmesi amacını güden bir proje. Siz Libya ile bu anlaşmayı imzalayarak East-Med projesini biraz engelliyorsunuz, yaygara da buradan çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bu anlaşma önemlidir ve doğrudur. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır."

Suriye'deki gelişmelere de değinen Başbuğ, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına son verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Başbuğ, "Toprak bütünlüğünü korumuş bir Suriye, milli güvenliğimiz için vazgeçilmez noktadadır. Bunun yolu ise bir an önce Suriye merkezi hükümeti ile olan siyasal ilişkilerin normalleştirilmesidir. Doğu Akdeniz konusunda da Suriye ile işbirliği yapma mecburiyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Başbuğ'a plaket verdi.

Alparslan Türkeş, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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