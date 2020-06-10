Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti 'li 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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