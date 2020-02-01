Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ tarihi mekanları gezdi - Son Dakika
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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ tarihi mekanları gezdi

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Kilis'teki tarihi mekanları ziyaret etti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Kilis'teki tarihi mekanları ziyaret etti.

Başbuğ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Oylum Höyük kazı alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra terör örgütü YPG/ PKK'nın roket ve havanla düzenlediği saldırıda hasar gören tarihi Çalık Camisi'ne geçen Başbuğ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'in Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerden biri olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli'yi misafir ettiğini anlatan Başbuğ, şunları kaydetti:

"Kilis, Suriye'de yaşanan olaylardan en çok etkilenen şehrimiz. Şimdi bulunduğumuz camide bile namaz esnasında YPG/PYD'nin attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. Bugün Kilis'in nüfus yapısı değişmiş, onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Kilis'in nüfusundan daha fazla olduğu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları da görüyoruz."

Başbuğ, son dönemlerde İdlib'deki olaylar nedeniyle yaşanması muhtemel göç dalgasından yine en fazla Kilis ve diğer sınır kentlerinin etkileneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kent merkezindeki çeşitli tarihi mekanları da gezen Başbuğ, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ tarihi mekanları gezdi

Alparslan Türkeş, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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