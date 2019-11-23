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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın vefatı

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın vefatı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de katıldı.


Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren Büyükanıt için ilk tören 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda yapıldı.


Karargahtaki törene kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.


Tören alanına getirilen naaşın askerler tarafından katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükanıt'ın özgeçmişinin okunduğu törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı. Saygı geçişi sonrasında askerler tarafından cenaze aracına alınan Büyükanıt'ın naaşı, 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'ndan Selimiye Camii'ne uğurlandı.

Yaşar Büyükanıt, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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