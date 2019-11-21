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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
6 saat önce
Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
(İHA)
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