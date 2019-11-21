Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

6 saat önce

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

(İHA)

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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