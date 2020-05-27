Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Ardından Karadayı'nın cenazesi Çengelköy Mezarlığına defnedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığına getirildi. Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:53 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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