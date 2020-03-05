Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün koruması, FETÖ üyeleriyle ankesörlü telefondan haberleşmiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün koruması, FETÖ üyeleriyle ankesörlü telefondan haberleşmiş - Son Dakika

Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün koruması, FETÖ üyeleriyle ankesörlü telefondan haberleşmiş

6 saat önce

FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O.'nun ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı.

Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün koruması, FETÖ üyeleriyle ankesörlü telefondan haberleşmiş, System.String[]

FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O.'nun ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 Haziran 2019'da düzenlenen operasyonda, İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlar" tarafından ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile ilişiği kesilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O. Tutuklandı, daha sonra tahliye edildi.


FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınarak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan Nihat O.'nun yargılanmasına devam edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nihat O. ve avukatı katıldı.


Mahkeme başkanı, sanık hakkında ardışık aramalar ya da örgütün mahrem imamlarına yönelik herhangi bir tespit, tanık beyanı ve teşhis tutanağı bulunup bulunmadığı yönünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklenmek üzere gönderildiğini açıkladı.


İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Nihat O. ve avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
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