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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti
6 saat önce
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybettiİSTANBUL- Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti
İSTANBUL- Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
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