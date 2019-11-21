Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti
Son Dakika Genel Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybettiİSTANBUL- Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti

İSTANBUL- Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 14:53:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]