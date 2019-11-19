Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi
Son Dakika Güncel Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi - Son Dakika

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, Selimiye Cami'inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi, System.String[]

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, Selimiye Cami'inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt'ın mezarına toprak attı. Filiz Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz da annesinin mezarına su dökerken gözyaşlarını tutamadı.


Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için Selimiye Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt'ın mezarına kürekle toprak attı. Ardından Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz annesinin mezarına su döktüğü sırada gözyaşlarını tutamadı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı
Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]