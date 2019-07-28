Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi
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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildiİSTANBUL - Aydın'daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul
'a getirildi
İSTANBUL - Aydın
'daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.
Aydın'ın Kuşadası
ilçesinde bulunan yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Söke
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşar Büyükanıt, buradaki tedavisinin ardından akşam saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Maslak
'taki özel bir hastaneye getirilen Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken 1. Ordu
Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye geldi.
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