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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi

6 dakika önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildiİSTANBUL - Aydın'daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi
İSTANBUL - Aydın'daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşar Büyükanıt, buradaki tedavisinin ardından akşam saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.
Maslak'taki özel bir hastaneye getirilen Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye geldi.
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi
Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
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