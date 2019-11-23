Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
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