Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz cenazede gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenazeye çelenk gönderirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ gibi isimler cenazeye katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyükanıt için Selimiye Kışlası'nda basına kapalı olarak askeri tören düzenlendi. Ardından cenaze, Üsküdar'daki Selimiye Camisi'ne getirildi.

Yaşar Büyükanıt'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çelenk gönderdi. Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükanıt'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ile eşi Ercan Caymaz cenazede taziyeleri kabul etti. Bengü Büyükanıt Caymaz, gözyaşlarına boğularak babasının tabutuna dokundu.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Namazın ardından Büyükanıt için dualar edildi, helallik alındı. Ardından cenaze, defnedilmek üzere askeri araca konularak Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

(Metin Başar - Gamze Erdemir - İsmail Coşkun/İHA)

Selimiye Camisi, Yaşar Büyükanıt, Bengü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]