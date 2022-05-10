Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı - Son Dakika
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Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı

10.05.2022 16:31

Kayseri'de 71 yaşındaki emekli öğretmen Fahire Güngör'ün, evindeki eski eşyaları değerlendirerek, 5 yaşındaki torunu Aydan Güngör için yaptığı giysi, oyuncak gibi ürünler, açılan sergide tanıtıldı.

Kayseri'de 71 yaşındaki emekli öğretmen Fahire Güngör'ün, evindeki eski eşyaları değerlendirerek, 5 yaşındaki torunu Aydan Güngör için yaptığı giysi, oyuncak gibi ürünler, açılan sergide tanıtıldı.

"Fahire Güngör'ün Aydan Koleksiyonu" isimli 0-6 yaş çocuk ürünlerinden oluşan sergi, Kayseri Öğretmenevi'nde törenle açıldı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve davetliler tarafından açılan sergide, giyecek ve oyuncak ağırlıklı bine yakın ürün yer aldı.

Fahire Güngör, açılışta, torununun doğduğunu haber aldıktan sonra kendisi için bir şeyler üretmeye başladığını söyledi.

Sevgiyle örerek ve el emeğiyle dikerek kendine özgü ürünler yapmaya çalıştığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Elimdeki malzemeleri değerlendirmeye çalıştım. Yazma, fular, eşarp, giyilmeyen gömlek, tişört, eşofman takımı, bunları bozarak, değiştirerek torunuma giysiler hazırladım. Ürünlerin yarıdan fazlası bu şekilde üretilmiştir. Yani değerlendirme şeklinde. Gelinim, yaptıklarımı torunuma giydirerek beni mutlu etti. Bu serginin açılmasına da destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum."

Torunu Aydan Güngör ise babaannesinin yaptığı ürünleri çok sevdiğini, hepsini severek giydiğini belirtti.

Sergi, 2 gün açık kalacak.

Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı
Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı
Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı
Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı
Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski giysilerden 5 yaşındaki torunu için yaptığı ürünlerle sergi açtı - Son Dakika


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