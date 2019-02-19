Son Dakika Haberleri: Eski Gölpazarı Belediye Başkanı Vefat Etti

Eski Gölpazarı Belediye Başkanı Vefat Etti

40 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti.

Eski Gölpazarı Belediye Başkanı Vefat Etti, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde doğan ve neredeyse 1 asırdır ilçede yaşayan 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hüseyin Ergün bugün ikindi namazını müteakiben Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılınarak Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:13 Kaynak: İHA

Hüseyin Ergün, Bilecik, Gölpazarı, Güncel
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