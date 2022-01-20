Üye Girişi
Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor - Son Dakika

Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor

20.01.2022 08:52
Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor

Eski Guantanamo mahkumu Moazzam Begg, pasaportunu iptal eden İngiltere İçişleri Bakanlığına karşı yargı mücadelesi başlatıyor.

Eski Guantanamo mahkumu Moazzam Begg, pasaportunu iptal eden İngiltere İçişleri Bakanlığına karşı yargı mücadelesi başlatıyor.

Begg'in yeni pasaport başvurusu, Suriye'de geçirdiği süreye ilişkin terör kovuşturmasının 2014'te kapanmasına rağmen Eylül 2021'de reddedildi.

ABD'nin "teröre karşı savaşı" mağdurlarına yardım eden "Cage" adlı bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olan Begg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargıya başvurma kararı aldığını söyledi.

2013'te pasaportunun iptal edilmesinden 8 yıl sonra başvurusu üzerine yeni bir pasaport verildiğini ancak bunun 3 hafta sonra "bir yanlışlık oldu" denilerek iptal edildiğini anlatan Begg, aldığı iptal mektubunun başka birine yazıldığını, bunun da hükümetin acele hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

"Belki de İngiltere'nin dünya çapında insanlığa karşı suçlara karıştığına dair soruşturmalar için tekrar seyahat edeceğimden korktular." diyen Begg, iptal kararının arkasında yasal bir gerekçe olmadığını savundu.

Begg, 2012 ve 2013'te Suriye'ye yaptığı ziyaretler öncesi avukatıyla iç istihbarat servisi MI5 yetkilileriyle görüştüklerini ve kendilerine seyahat etmesinde herhangi bir sorun olmadığının söylendiğini aktardı.

Polisin bu konuda yürütülen kovuşturmaya 2014'te son verdiğini kaydeden Begg, buna rağmen "taciz edilmesinin arkasında hem kin hem de büyük bir beceriksizlik olduğunu" dile getirdi.

3 kez askeri hapishanelerde tutulduğunu ve terörle mücadele yasaları kapsamında da 3 kez gözaltına alındığını anlatan Begg, "Hiçbir suçtan mahkum olmadım ve mahkemede bir gün bile geçirmedim. Yani bu durum, alınan önlemlerin aslında yasaların ne kadar dışında olduğunun düzeyini gösteriyor." diye konuştu.

Begg, seyahat etme imkanı olsaydı önce Türkiye'ye giderek düğününe katılamadığı kızını görmek daha sonra da Guantanamo'ya götürülmeden önce 1 yıl tutulduğu Afganistan'daki Bagram Üssü'nü ziyaret etmek istediğini anlattı.

Begg, 2002'de Pakistan'dayken gözaltına alınmış, daha sonra Afganistan'a götürülerek 1 sene Bagram Üssü'ndeki hapishanede tutulmuştu. Sonrasında Guantanamo'ya götürülen Begg, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın 2005'te serbest bırakılmıştı.

Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor
Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor
Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor
Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor

YORUMLAR
500

Guantanamo, Pasaport, England, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor - Son Dakika


Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu         
09:37
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun? Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?         
09:23
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16

Son Dakika Haberleri
09:35 Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı
09:34 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
08:55 Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!
08:52 Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi
08:49 Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar
08:46 Erdoğan'dan yeni yıl zamlarına "fedakarlık" yorumu: Mümkün olan en alt seviyede yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 09:40:59. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement