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Eski Gülpınarlıların yüzünü güldürdü

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde su sıkıntısı yaşayan bölgelerin sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.

Eski Gülpınarlıların yüzünü güldürdü, System.String[]

Son olarak ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan sondaj ekibi, ESKİ'nin kendi sondaj makinesiyle ilk sondaj çalışmasını Gülpınar Mahallesi'nde gerçekleştirerek mahalledeki su kapasitesini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi içme ve kullanma su temini çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyunu temin eden ESKİ, bünyesinde kurduğu sondaj ekibiyle son olarak Gülpınar Mahallesi'nin su sorununu ortadan kaldırdı. ESKİ'ye ait sondaj makinesiyle ilk çalışmasını gerçekleştiren ekipler mahallenin 20 yıllık su yetersizliğini ortadan kaldırdı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, kent merkezi ve kırsalda ekiplerin yoğun çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Balcı "Hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde alt yapı ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının sebebi hemşehrilerimizin bilinçsizce bağ, bahçe sulamasından kaynaklanıyor. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması için su tüketiminin kontrollü bir şekilde yapılması ve su tasarrufuna vatandaşlarımızın önem vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Talepleri sonucu ekiplerin kısa sürede çalışmalara başladığını belirten Gülpınar Mahalle Muhtarı İsmail Keskiner ise mahallenin 20 yıllık su sorununun çözüldüğünü ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ personeline teşekkür etti.

Gülpınar, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:21 Kaynak: Bültenler
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