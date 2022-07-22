Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı

22.07.2022 18:30
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1999-2008 döneminde yöneten eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, ülkedeki yoksulluk ve işsizlik sorunlarının, yakın gelecekte 2011 Arap Baharı'na benzer geniş çaplı toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1999-2008 döneminde yöneten eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, ülkedeki yoksulluk ve işsizlik sorunlarının, yakın gelecekte 2011 Arap Baharı'na benzer geniş çaplı toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mbeki, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin, geçen hafta sonu hayatını kaybeden eski Genel Sekreter Yardımcısı Jesse Duarte için gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı konuşmada, mevcut işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik durumunun devam etmesi halinde Güney Afrika'nın 2011 Arap Bahar'ına benzer şiddetli bir ayaklanma yaşayabileceğini söyledi.

Mevcut hükümetin politikalarına eleştirilerde bulunan Mbeki, bu durumun önüne geçmek için ulusal bir plan bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlara gerçekten hizmet etmek, bunu ele almamızı gerektirir. Korkularımdan biri (Arap Bahar'ında yaşananların) bizim başımıza gelmesi olduğunu söylüyorum. İşsizlik, yoksulluk, kanunsuzlukla karşı karşıya kalan bu kadar çok sayıda insanı bekletemezsiniz. Bu durumun bir gün patlamamasını bekleyemezsiniz."

Thabo Mbeki

Mbeki, 1942'de beyaz ırkçı apartheid rejimiyle mücadelenin efsanevi isimlerinden Govan Mbeki'nin oğlu olarak dünyaya geldi.

Nelson Mandela'nın ardından Güney Afrika'nın ikinci cumhurbaşkanı olan Mbeki, 1999-2008 döneminde Güney Afrika'yı yönetti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu Açıklaması Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya 'Zelenski' adı verildi Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya 'Zelenski' adı verildi
Kaynak: AA

Güney Afrika, Yoksulluk, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement