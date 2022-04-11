Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yolsuzluk davası duruşması 17 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Mayıs'a tehir edildi.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada, Zuma'nın 1990'lı yıllarda Fransız silah firması Thales'ten yapılan bir dizi silah alım ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Zuma'nın avukatı Dali Mpofu, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirdi.

Mpofu ayrıca müvekkili hakkındaki yolsuzluk davasının süresiz ertelenmesini ve davanın savcısı Billy Downer hakkında, dava sürecinde "tarafsız olmadığı" gerekçesiyle özel kovuşturma yürütülmesini talep etti.

Savcı Downer ise Zuma'nın bu talebinin hiçbir değeri olmayan, "sadece uydurulmuş bir başvuru" olduğunu söyledi.

Yargıç Piet Koen, duruşmanın 17 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.

Öte yandan Jacob Zuma Vakfından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın bugün hastaneye kaldırıldığı ve bazı sağlık testlerinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu testlerin ardından mahkemeye ayrıntılı sağlık raporu sunulacağı kaydedildi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için geçen yıl 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke tarihinin en büyük şiddet ve yağma olaylarından birine dönüşmüştü.

Olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Zuma'nın, davanın savcısı Downer'ın bu davadan çekilmesi talebi, daha önce mahkeme tarafından defalarca reddedilmişti.