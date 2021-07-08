Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma cezaevinde 14 gün karantinaya alındı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik" suçundan 15 ay hapis cezasına mahkum edilen ve dün gece emniyet güçlerine teslim olan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde 14 günlük karantinaya alındı.

Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola, Kwazu Natal eyaletindeki cezaevinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zuma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda 14 gün süreyle karantinada tutulacağını söyledi.

Lamola, karantina süresi sona erdikten sonra Zuma'ya uygun bir mahkum statüsü verileceğini kaydetti.

Zuma'nın moralinin son derece yüksek olduğunu belirten Lamola, eski Cumhurbaşkanı'nın güne kahvaltıyla başlayıp ilaçlarını aldığını belirtti.

Lamola, eski Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir ayrıcalıklı muamele gösterilmeyeceğini ifade etti.

Şartlı tahliyeden yararlanabilecek

Bakan Lamola, Zuma'nın, 15 aylık hapis cezasının 4'te 1'ini tamamladıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

Buna göre, Zuma 3 ay 3 haftalık hapis cezasını tamamladıktan sonra tahliye olabilecek.

Zuma'nın tutulduğu 512 mahkum kapasiteli Estcourt Cezaevi ülkenin en yeni cezaevlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Mayıs 2019'da açılan cezaevi, hastane, eğitim merkezi, bakım atölyesi, lojistik ve diğer destek yapılarını bünyesinde barındırıyor.

Koğuş kapasitesi 10 kişi olan Estcourt'ta, Zuma'nın koğuşunu biriyle paylaşıp paylaşmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Zuma dün gece güvenlik güçlerine teslim olmuştu

Güney Afrika'da 2009-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Zuma, dün gece memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Zuma'nın Anayasa Mahkemesi tarafından kendisine sunulan yasal sürenin dolmasına dakikalar kala teslim olması dikkati çekmişti.

Eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu Edward Zuma dün akşam saatlerinde basına verdiği demeçte, 79 yaşındaki babasının tutuklanması halinde kan döküleceğini belirterek "Bu tutuklamaya izin vermeyiz. Polis kan dökmek zorunda kalır çünkü onu canımız pahasına savunuruz." ifadesini kullanmıştı.

Zuma davası

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, iddiaları soruşturan Eyalet Soruşturma Komisyonunun çağrısına rağmen defalarca mahkeme karşısına çıkmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Zuma 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 Temmuz 'da Nkandla'daki evinin çevresinde destekçileriyle bir araya gelerek gazetecilere açıklama yapan Zuma, hapse girmekten korkmadığını ancak ilerleyen yaşından dolayı salgın şartlarında hapse gönderilmesinin kendisinin ölüme mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.